مانشستر يونايتد يرفض نيمار

2019/10/24 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية اليوم الخميس، عن رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وارتبط نيمار ابن 27 عاماً بالرحيل عن سان جيرمان في الصيف الماضي، وطلب رسمياً من إدارة ناديه الرحيل، ولكن انتهى به المطاف بالاستمرار مع باريس.وكان فريق برشلونة الإسباني -ناديه السابق- قريباً للغاية بالتعاقد مع نيمار، ولكن إدارة باريس رفضت جميع العروض التي قدمتها إدارة البلاوجرانا.ووفقاً للصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن مجلس إدارة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، قام بعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق على مانشستر يونايتد، ولكن الشياطين الحمر لم يرحبوا بالفكرة خاشيين تدميره غرفة خلع الملابس بأفعاله الصبينية.وقالت أن باريس سان جيرمان كانوا يحاولون بأي طريقة ممكنة إبعاد نيمار دا سيلفا عن برشلونة، ولذلك اقترحوا على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمه في الصيف الماضي، وهو الاقترح الذي تم رفضه من قبل المدرب أولي جونار سولشاير وإد وودوارد المدير التنفيذي لليونايتد.

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