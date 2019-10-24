محافظ ديالى يوجه بضبط الأمن في المحافظة ويؤكد: الحظر في ابي صيدا

2019/10/24 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ ديالى، مثنى التميمي، القوات الامنية في المحافظة بضبط الامن في عموم محافظة ديالى وفي ناحية ابي صيدا خصوصا بعد الاحداث المؤسفة التي جرت اليوم الخميس.

وشدد التميمي في بيان تلقته "الغد برس"، على "ضرورة ضبط الامن في الناحية والقبض على الجناة باسرع وقت ممكن، مؤكدا ان فرض حظر التجوال في ابي صيدا جاء للحفاظ على المدنيين ولتمييز الجناة واعتقالهم".

وقدم تعزيته الى "اهالي وذوي المغدورين كل من مدير ناحية ابي صيدا حارث الربيعي ورئيس المجلس البلدي سعد صريوي واثنين من ذويه، سائلا الله ان يتغمدهم في جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

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