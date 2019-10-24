محافظ البصرة مخاطباً المتظاهرين: لن تواجهكم القوات الأمنية بالرصاص

2019/10/24 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، أنه تم توجيه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين وعدم حمل السلاح في تظاهرات يوم غد الجمعة، مجدداً ثقته بالجماهير البصرية في حماية واستقرار أمن المحافظة البصرة.

وقال العيداني في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه أن "معنويات القوات الامنية عالية في التعاون مع المتظاهرين وحمايتهم".

وأشار الى "توجيه القوات الامنية بحماية المتظاهرين السلميين، وعدم حملها للسلاح".

وطالب المحافظ المتظاهرين بـ "التعاون مع مختلف صنوف الأجهزة الأمنية في منع اي شخص يريد حرف سلمية التظاهرات".

ولفت العيداني إلى أنه "لن تقف خارج بوابة المحافظة أي عناصر امنية وستحمى المحافظة بالعلم العراقي فقط، وان القوات الامنية ستتواجد في داخل مبنى المحافظة، وسيمنع اي شخص يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة".

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