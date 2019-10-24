شاهد – توافد الالوف الى #ساحة_التحرير #بغداد من مناطق #البلديات

2019/10/24 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : من #القناة شرقي بغداد #العراق #نازلين_٢٥تشرين #نازل_اخذ_حقي #بغداد_ساحة_التحرير pic.twitter.com/slvPPZ3vru — yesiraq.com (@YesiraqC) October 24, 2019

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