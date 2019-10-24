12 توجيها جديدا من الصدر للمتظاهرين

2019/10/24 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، اثني عشر نقطة تتضمن ارشادات للمتظاهرين يوم غد الجمعةوقال الصدر، في بيان تلقته “كلكامش برس”، حيث تضمنت الارشادات ما يلي:اولا: كما ان المتظاهر سيقدم لكم وردة فيا ايها البواسل قدموا لهم وردةثانيا: على من لم يقرر المشاركة بالمظاهرات فليؤيد ولو بكلمة او دعم معنوي كتعطيل الاعمال كافة ليوم الجمعة فقطثالثا: على ائمة صلوات الجمعة غدا التطرق للتظاهرات بصورة ايجابية وارشاديةرابعا: قد يحتاج المتظاهرين الى دعم لوجستي كالطعام والشراب والطبابة وما شاكل ذلك..لذا ادعوا اصحاب رؤوس الاموال النزيهة لدعمهم قدر الامكانخامسا: اهيب بشيوخ العشائر حماية اولادهم المتظاهرين قدر الامكان ولو معنوياسادسا: في حال الاعتداء على المتظاهرين..فعلى النائب الجهادي ان يزج سرايا السلام لنشر السلام بطرق مقبولة لحماية المتظاهرين ومن دون سلاحسابعا: الدعاء في المساجد والحسينيات ودور العبادة والكنائس لحفظ العراق وسلامة الثوار وازاحة الفاسدينثامنا: على الجهات الطبية كالمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية عدم تعطيل عملها خلال التظاهراتتاسعا: في حال قطع الطرق من اي من الطرفين فعلى الواعين التعامل مع الامر بحذر وترقبعاشرا: في حال قامت الحكومة بقطع الانترنيت ظلما وعدوانا فعلى من هم خارج العراق مناصرة اخوانهم قدر الامكانحادي عشر: رفع العلم العراقي فوق سطوح المنازل والمحال والعمارات والمساجد والى غير ذلكثاني عشر: في حال الاعتداء على المتظاهرين فعلى (رئيس الجمهورية) القيام بالسياقات القانونية والاجتماعية والاخلاقية اللازمة

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