2019/10/24 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدر محافظ ديالى مثنى التميمي ، الخميس، توجيهاً للقوات الامنية بضبط الأمن في المحافظة، فيما وجه تعازيه الى اهالي المغدورين في ناحية ابي صيدا.ووجه التميمي، في بيان تلقته “كلكامش برس”، “القوات الامنية بضبط الامن في عموم محافظة ديالى وفي ناحية ابي صيدا خصوصا بعد الاحداث المؤسفة التي جرت اليوم”.وقدم “تعازيه الى اهالي وذوي المغدورين كل من مدير ناحية ابي صيدا حارث الربيعي ورئيس المجلس البلدي سعد صريوي واثنين من ذويه”، مشدداً على “ضرورة ضبط الامن في الناحية والقبض على الجناة باسرع وقت ممكن”.وبين، أن “فرض حظر التجوال في المحافظة جاء للحفاظ على المدنيين ولتمييز الجناة واعتقالهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يصدر توجيها لضبط الامن في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يصدر توجيها لضبط الامن في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).