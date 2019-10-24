سيدة عراقية مسنة تختزل ألم العراق بهذه الصيحات.. شاهد بالفيديو

2019/10/24 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق حصل “يس عراق” على فيديو يظهر سيدة عراقية مسنة، تشكو من تردي جميع جوانب الحياة في البلد وتراجعها بشكل بات يهدد حياة الشعب.

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