شاهد – توافد الالوف الى ساحة التحرير من مناطق البلديات

2019/10/24 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : من #القناة شرقي بغداد #العراق #نازلين_٢٥تشرين #نازل_اخذ_حقي #بغداد_ساحة_التحرير pic.twitter.com/slvPPZ3vru — yesiraq.com (@YesiraqC) October 24, 2019

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