البرلمان الأوروبي يدين التدخل التركي بسوريا

2019/10/24 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتبر البرلمان الأوروبي التدخل التركي في سوريا، انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ومقوضا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب البرلمان الأوروبي في بيان صحفي، عن إدانته الشديدة للتدخل العسكري التركي الأحادي الجانب، في شمال شرقي سوريا، مطالبا تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية، فيما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي إلى اصدار عقوبات ضد المسؤولين الأتراك، على خلفية مسئوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان، خلال العملية العسكرية التي شنتها القوات التركية، في شمال شرقي سوريا.ولفت البرلمان الى الأسلوب الذي اعتبره غير مقبول للرئيس التركي، والمتمثل باستخدام اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي، كاشفا عن قلقه الشديد من الانباء عن هروب المئات من محتجزي تنظيم داعش الإرهابي من أماكن اعتقالهم.

وأكد أعضاء البرلمان، رفضهم الخطط التركية، لإقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، داعين الى إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية التركية، تحت مظلة الأمم المتحدة.

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