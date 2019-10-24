بالفيديو.. مواطنون غاضبون يطردون محافظ بابل من مدينة القاسم ويطالبون بـ”إسقاط النظام”

2019/10/24 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بابل أقدم مواطنون غاضبون بقضاء القاسم في بابل على طرد المحافظ كرار العبادي ورئيس لجنة التحقيق بحادثة مقتل المتظاهرين في المحافظة خلال تواجدهما برفقة عدد من المسؤولين في مركز شباب القاسم بالمدينة.وردد المواطنون هتافات غاضبة طالبت بـ”إسقاط النظام”، واصفة السياسيين الحاليين بـ”سياسيي الصدفة”، ومتهمة إياهم بالتواطؤ مع قتلة المتظاهرين.يذكر أن تسريباً صوتياً […]

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