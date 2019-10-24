شرطة ديالى: لايوجد حظر تجوال في بعقوبة وانما كان تشيعاً لجنائز شهداء ابي صيدا

2019/10/24 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى:الفرات نيوز} نفت قيادة شرطة ديالى، فرض حظر للتجوال في مدينة بعقوبة بعد احداث ناحية صيدا.

واوضحت القايدة في بيان، تلقت {الفرات نيوزؤ نسخة منه، أنه" لم يكن هناك قطع للشوارع أو حضر للتجوال في مدينة بعقوبة وانما كان هناك إجراءات لغرض تشييع جنائز الشهداء وان حضر التجوال فقط في ناحية ابي صيدا".



ودعت المواطنين إلى" عدم الانجراف وراء منصات التواصل الاجتماعي الوهمية التي تحاول بث الفوضى بين الاهالي والاعتماد على المعلومة الأمنية من مصادرها".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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