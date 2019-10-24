محافظ ديالى يأمر القوات الامنية بضبط الأمن بعد احداث ابي صيدا

2019/10/24 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى:الفرات نيوز} وجه محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الخميس، القوات الامنية في المحافظة بضبط الامن في عموم محافظة ديالى وفي ناحية ابي صيدا خصوصا بعد الاحداث المؤسفة التي جرت اليوم.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" التميمي قدم تعزيته الى اهالي وذوي المغدورين كل من مدير ناحية ابي صيدا حارث الربيعي ورئيس المجلس البلدي سعد صريوي واثنين من ذويه".وشدد التميمي على" ضرورة ضبط الامن في الناحية والقبض على الجناة باسرع وقت ممكن"، مؤكدا ان" فرض حظر التجوال في ابي صيدا جاء للحفاظ على المدنيين ولتمييز الجناة واعتقالهم".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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