ترامب بعد محادثات مع قائد قسد: حان الوقت كي يتوجه الكورد نحو منطقة النفط

2019/10/24 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، مؤكدا أن الوقت قد حان ربما للكورد كي يتوجهوا للمنطقة التي توجد بها حقول النفط.وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه استمتع بحديثه من الجنرال مظلوم، مؤكدا أن الأخير "ثمن ما قامت به الولايات المتحدة".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده "لن تسمح أبدا لتنظيم داعش في حالة تشكله مجددا أن يستولي على حقول النفط تلك".

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