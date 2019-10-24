مجلس وزراء إقليم كردستان يدعم إصلاحات الحكومة الاتحادية لتلبية مطالب المتظاهرين

2019/10/24 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، جلسته برئاسة مسرور البارزاني، وبحضور نائبه قوباد الطالباني.

وبحث المجتمعون المستجدات على الساحة العراقية، حيث أكد البارزاني وقوف حكومة الإقليم مع المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين، رافضا كل اشكال العنف من أي طرف كان.

وأوضح رئيس حكومة الإقليم، أن حكومته تدعم الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية، حاثا المواطنين على عرض مطالبهم بصورة سلمية.

وأضاف، أن استقرار الأوضاع في العراق من مصلحة العراقيين جميعاً بما في ذلك إقليم كردستان، معرباً عن أمله بأن تُحل المشاكل استناداً الى الدستور، وان تكون ردود الحكومة الاتحادية إيجابية على المقترحات المقدمة من قبل حكومته.

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