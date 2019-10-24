إختتام مؤتمرات مناهج اللغة السريانية والتربية المسيحية في القوش – سهل نينوى

2019/10/24 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ برعاية الدكتورة سها خليل العلي بك وزيرة التربية العراقية … وباشراف الاستاذ عماد سالم ججو المدير العام للدراسة السريانية ،انعقد المؤتمر التربوي السادس للمديرية العامة للدراسة في وزارة التربية العراقية صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/10/23 في مدينة القوش لمناهج اللغة السريانية والتربية المسيحية تحت شعار (الاهتمام بمناهج السريانية دليل وعي ابناء شعبنا …

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