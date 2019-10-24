2019/10/24 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقيم اليوم الخميس أول موكب حسيني في محافظة ميسان باسم {ثوار ٢٥ تشرين الأول/ اكتوبر}.ويستعد هذا الموكب لعمل أكبر وجبة عشاء للمتظاهرين بميسان باسم {#عشاكم_علينا}.

وتستعد محافظة ميسان ومحافظات أخرى بينها بغداد غداً الجمعة الخروج بتظاهرات شعبية ضد الفساد والبطالة والمحاصصة وتردي الخدمات ومشاكل أخرى.وتعهدت السلطات بحماية المشاركين في المظاهرات خلال احتجاجاتهم غدا الجمعة، في حين لم تصدر أي تعهدات بتخصيص مواقع للصحفيين لتغطية الحدث.وأعلنت وزارة الداخلية حالة الإنذار "ج" لكافة منتسبيها، وهي تعتبر أعلى درجات الإنذار، تحسبا لأي طارئ خلال التظاهرات المرتقبة.كما خصصت نقابة الصحفيين من جهتها أرقام هواتف للإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الصحفيين خلال التظاهرات، حيث أن بعض المؤسسات الإعلامية تعرضت للاعتداء من جهات مجهولة خلال التظاهرات الأخيرة.وأكد وزير الداخلية ياسين الياسري، أنه وجه باتخاذ "أقصى التدابير الأمنية" لتأمين مقرات وسائل الإعلام.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول موكب حسيني بأسم {ثوار 25 تشرين}.. وهذه خطوته الأولى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول موكب حسيني بأسم {ثوار 25 تشرين}.. وهذه خطوته الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).