محافظ ذي قار يعلن التقديم على قطع الأراضي السكنية عبر الإستمارة الإلكترونية

2019/10/24 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الخميس، عن التقديم على قطع الأراضي السكنية عبر إستمارة ألكترونية خاصة ولكافة شرائح المجتمع من المواطنين غير المستفيدين سابقاً .

وقال الدخيلي في بيان تلقته "الغد برس"، إن "ذي قار أول محافظة تطلق استمارة التسجيل على قطع الأراضي بعد فرز أكثر من 20 ألف قطعة أرض سكنية ، ستوزع كوجبة أولى في عموم مناطق المحافظة "، مشيراً إلى " أن التقديم عبر الرابط الخاص سيكون متاحاً أمام المواطنين مطلع الأسبوع المقبل وفق ضوابط مبسّطة لشمول أكبر عدد ممكن ، بعد تهيئة المساحات الكافية لتوزيع الأراضي وإنشاء مدن سكنية بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً ".

رابط التقديم

https://thiqarjobs.com

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