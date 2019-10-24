الصالحي يؤكد على استقرار الوضع الأمني في كركوك

2019/10/24 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن سعد حربية في المقر العام لرئاسة الجبهة التركمانية بمدينة كركوك.

وذكر المكتب الاعلامي، تلقته "الغد برس"، انه "جرى خلال اللقاء الذي حضره ايضا نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية السيد حسن توران التأكيد على أن الوضع الأمني في كركوك امن ومستقر وان ما يشاع عن أخبار كاذبة ومفبركة فهي غير صحيحة".

وأشاد الصالحي "بجهود قيادة قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك والقوات الأمنية بجميع صنوفها ودورهم في بسط الأمن في المدينة وحماية المواطنين".

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