2019/10/24 | 20:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع: ٢٣٥٨٨ من المفسوخة عقودهم عادوا للخدمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/24 | 20:17.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: ٢٣٥٨٨ من المفسوخة عقودهم عادوا للخدمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: ٢٣٥٨٨ من المفسوخة عقودهم عادوا للخدمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: ٢٣٥٨٨ من المفسوخة عقودهم عادوا للخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).