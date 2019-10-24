الدفاع تعلن إعادة أكثر من 23 ألفاً من المفسوخة عقودهم وتوضح بشأن المتبقين منهم

2019/10/24 | 20:19

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، أن عدد من تم إعادتهم إلى الخدمة، من المفسوخة عقودهم، ب...





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