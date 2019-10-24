الاشتراكيون الثوريون - رؤيتنا: الانتفاضة اللبنانية.. كسر الحواجز الطائفية لإسقاط الطبقة الحاكمة

2019/10/24 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الاشتراكيون_الثوريون الثورة في منطقتنا عنيدة جبارة، فما إن تخلى الساحات وتمتلئ الزنازين وتغص القلوب هنا، حتى تقوم هناك؛ شعارها الذي بات ينتاب الحكام: “الشعب يريد إسقاط النظام!” ها قد دخل لبنان فعلًا وأخيرًا في حالة ثورية، فمئات الآلاف على أقل تقدير -في بلدٍ لا يضم أكثر من ستة ملايين نسمة- يحتلون الطرق والساحات ليلًا نهارًا، وفي مقدمتهم النساء، عجلة الإنتاج والإدارات العامة والمدارس والجامعات مشلولة تمامًا منذ أسبو......

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