2019/10/24 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق نشر مدونون على موقع تويتر، شعارات وانفوغرافيك تظاهرات 25 أكتوبر يوم غد الجمعة، حيث تتضمن هذه اليافطات مشاكل وهموم الشعب على مدى 16 عاما.وبدأ متظاهرو بغداد يتوافدون إلى ساحة التحرير من أجل الاستعداد لتظاهرات سلمية يوم غد الجمعة، مع ترحيب كبير من القوات الأمنية وتعاون لافت.و انتم تحيون #ثورة_تشرين_العراقيه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انفوغرافيك وشعارات تظاهرات 25 أكتوبر وبعض من مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انفوغرافيك وشعارات تظاهرات 25 أكتوبر وبعض من مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).