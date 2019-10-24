2019/10/24 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الخميس، عن نفي ما تناقلته وسائل الاعلام بداعي التصعيد وبث الاخبار الكاذبة لارباك الرئي العام والامن في المنطقه والحفاظ على القانون ومطارة الفاعلين وايضاً نفذت القوات الامنيه حملة تفتيش وفرض حظر التجوال في القظاء والاطراف المرتبطة بها .وقالت الخلية في بيان تلقت خطوة برس نسخه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني :ينفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن انتشار مسلحين مجهولين في قضاء المقدادية وكالة خطوة برس.

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