علاوي: التقرير النهائي عن التظاهرات مستعجل وضرورة تشكيل لجنة أخرى

2019/10/24 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقد رئيس إئتلاف الوطنية، اياد علاوي، التقرير الحكومي بان أحداث التظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري.

وقال علاوي في برنامج {كالوس} تبثه قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، ان "التقرير النهائي للجنة الوزارية مستعجل وضرورة تشكيل لجنة أخرى للتحقيق".وأضاف "كان من المفترض ان تأتي لجان تحقيقية كفوءة".وأشار علاوي الى، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورث تركة كبيرة من الحكومات السابقة".انتهى

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