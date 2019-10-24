الدفاع تعلن مجمل ما تم إعادتهم للخدمة

2019/10/24 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع، مجمل ما تم إعادتهم للخدمة.

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية اليوم الخميس ٢٤/١٠/٢٠١٩ من المفسوخة عقودهم بلغ 23 ألفاً و588 شخصاً".وأكدت الدفاع "انها مستمرة باصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً".انتهى

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