ذي قار تطلق استمارة الكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية

2019/10/24 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي،اليوم الخميس، التقديم على قطع الأراضي السكنية عبر إستمارة ألكترونية خاصة لجميع شرائح المجتمع من المواطنين غير المستفيدين سابقاً.

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