ائتلاف العبادي: لا فرصة امام الحكومة سوى الاستقالة

2019/10/24 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال ائتلاف النصر، الخميس، ان استقالة الحكومة من الخيارات المطروحة بسبب ضغط الشعب والمرجعية وبعض الكتل.وذكر المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر، في تصريح نقلته “العربي الجديد”، وتابعته “كلكامش برس”، أن “استقالة الحكومة هي من الخيارات المطروحة بسبب ضغط الشعب والمرجعية وبعض الكتل، ومنها (النصر)، الذي يرى أن لا فرصة للحكومة بعد، وقد خسرت فرصتها الأخيرة، خصوصاً بعد نتائج التحقيقات التي جاءت مخيبة للآمال”.وبيّنت نوري أنّ “تظاهرات يوم غد، الجمعة، هي التي ستحدّد مصير هذه الحكومة، وخصوصاً أن المتظاهرين سينقسمون إلى قسمين، متظاهرون عفويون مطالبهم تُختصر بإقالة الحكومة، خصوصاً بعد نتائج اللجان التحقيقية المخيبة للآمال، ومتظاهرو التيار الصدري الذين حددوا مطالبهم في نقطتين، الأولى تلبية مطالب المتظاهرين، والثانية إقالتها، في حال عدم تلبية هذه المطالب”، مضيفةً، أن “ائتلافها يعتقد أن تحقيق هذه المطالب صعب، في ظل ضعف الأداء الحكومي بصورة عامة، وعدم وجود ركائز أساسية لتلبيتها، وخاصة أن أغلبها فيها جوانب مالية، كما ننتظر كيفية تعامل الحكومة، والخوف من تدخل طرف ثالث كما حصل في التظاهرات السابقة، وهذه المرة سيتجه البلد إلى الفوضى، وبالتالي ستنحسر الحلول والفرص أمام الجميع”.وأكدت أنّ “الحكومة اليوم عاجزة عن تلبية أبسط المطالب، لذلك فإنّ إقالتها هي الحل الوحيد، ونحن في (النصر) ماضون بإقالتها وفق آليات دستورية”.

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