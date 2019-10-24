الدفاع تعلن اعادة اكثر من 23 الف من المفسوخة عقودهم

2019/10/24 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، اعادة اكثر من 23 الف من كوادرها السابقة، بعد صدور قرار باعادة المفسوخة عقودهم.وقالت الوزارة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنها “اعادت اكثر من 23 الف من كوادرها السابقة، بعد صدور قرار باعادة المفسوخة عقودهم”.وبينت، أن “مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية اليوم الخميس ٢٤/١٠/٢٠١٩ من المفسوخة عقودهم بلغ ٢٣٥٨٨”، مضيفةً أنها “مستمرة باصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً”.

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