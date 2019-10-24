طلعت رضوان - إسرائيل والعرب فى وعى لطفى الخولى

2019/10/24 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان من بين الكتب المهمة التى تركها الراحل لطفى الخولى، كتابه (العرب وإسرائيل) الصادرعن هيئة الكتاب المصرية- مكتبة الأسرة- عام1995) فى هذا الكتاب رأى الخولى أهمية إبرازالتناقض داخل المجتمع الإسرائيلى، ومن أمثلة ذلك أنّ إسحاق رابين (رئيس الوزراء عام1992) تحدى حزب الليكود وحكومته، بسبب معارضتهم الاشتراك فى مؤتمرمدريد..وأجبرهم على الاشتراك، بوفد رأسه إسحاق شاميربنفسه..وكذلك موقف حزب العمل الإس......

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