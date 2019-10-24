الجوية مندهش من قرار اتحاد الكرة

2019/10/24 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قررت لجنة المسابقات، تأجيل مباراة القوة الجوية مع زاخو، في إطار خامس جولات الدوري العراقي الممتاز.

يأتي ذلك بسبب ارتباط القوة الجوية بمواجهة مولودية الجزائر في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وعبرت الهيئة الإدارية للقوة الجوية والجهاز الفني بقيادة المدرب أيوب أوديشو، عن استغرابها قرار تأجيل اللقاء.وقال نائب رئيس النادي، وليد الزيدي، إن تأجيل مباراة القوة الجوية مع زاخو إلى إشعار آخر، يثير الاستغراب والدهشة.وأضاف "نادينا ليس لديه علم بهذا التأجيل، والذي سيلقي بظلاله على تحضيرات الفريق لمواجهة مولودية الجزائر".وأوضح أن اتحاد الكرة يتوجب عليه، تبليغ إدارة القوة الجوية بهذا التأجيل والأسباب الحقيقية وراء ذلك.انتهى

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