2019/10/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماء الوجبة الاولى لمستحقي منحه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الرابط الاسفل https://drive.google.com/file/d/1Cp5SeOCzX66SHY04Vp8L60hhKjMOVjhV/view

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسماء الوجبة الاولى لمستحقي منحه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكالة خطوة برس.

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