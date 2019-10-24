الداخلية: لاحظر للتجوال ولا قطع للأنترنيت يوم غد

2019/10/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، انه لايوجد حظر للتجوال ولا قطع للأنترنيت يوم غد.

وقال المتحدث بإسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان مقتضب تلقته الغد برس، انه لايوجد حظر للتجوال ولا قطع للأنترنيت في بغداد وجميع المحافظات يوم الجمعة.

وستنطلق يوم غد الجمعة تظاهرات في عموم البلاد احتجاجا على سوء الخدمات.

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