مشعان الجبوري في تصريح ناري لـ(الغد برس).. هذا هو موقف السُنة من التظاهرات

2019/10/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أكد النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الخميس، أن القوى السنية مع بقاء الحكومة وتقويمها، ومعالجة الاخطاء، ومحاربة الفساد، ومحاسبة سراق المال العام.

وقال الجبوري في تصريح خاص لـ "الغد برس"، "ليعرف المجتمع الشيعي العراقي كيف انه تأثر بمقتل160 متظاهرا في حين لدينا 12 الف مغيب لم تهز شعرة في (شارب) رئيس الوزراء".

وأضاف " دعونا جمهورنا في كافة محافظاتنا لعدم التظاهر، لأننا الضلع الاضعف في الدولة كوننا جهة غير مسلحة" .

وزاد الجبوري بالقول "هذا لا يدعونا الى التحامل على شخص رئيس الوزراء ولكننا نطالب بالقصاص العادل بحق الجناة الذين غيبوا 12 الف شخص او قتلوا المتظاهرين".

ودعا المتظاهرين الى "عدم استغلالهم ودفعهم الى حرق مؤسسات الدولة لكون البناية لا تشكل اي فارق في اصدار القرار ،و يمكن استحداث موقع بديل لأي بناية او مؤسسة".

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