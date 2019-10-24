كهرباء كوردستان تعلن عن مشروع استثنائي الاول منه في العراق

2019/10/24 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان مشروع الشبكة الذكية قطع خطوات جيدة في جميع مناطق الاقليم بربط 45 الف مقياس كهربائي، مضيفا ان الاصلاحات التي اجريت اسهمت في زيادة مقدار الكهرباء الذي سيزود بها المواطنون خلال فصل الشتاء المقبل بشكل ملحوظ.وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان وزير الكهرباء كمال محمد تفقد محطة الكهرباء البخارية ذات الـ300 ميغاواط في اربيل واشرف على تفعيل وحدة من المحطة وادلى بتصريحات للصحفيين في مؤتمر صحفي قال فيه ان المحطة البخارية في خبات تم انشاؤها للمرة الاولى على مستوى العراق وهي صديقة للبيئة وذات تكلفة قليلة في انتاج الكهرباء.واضاف محمد ان الاصلاحات التي قامت بها الوزارة في الفترة السابقة ستسهم في تحسن الكهرباء خلال الموسم الشتوي المقبل مقارنة بالعام الماضي، مبينا انه مع بداية العام المقبل سينتهي مد خط الضغط العالي خبات – روفيا من اجل معالجة مشكلة نقل الطاقة الكهربائية الى دهوك وبذا سيحل جزء من مشكلة الكهرباء لهذه المحافظة.وبشأن اجراءات وضع المقاييس الذكية لاعادة كميات الكهرباء المسروقة، اكد وزير الكهرباء ان مشروع الشبكة الذكية قطعت خطوات جيدة وتم ربط 45 الف مقياس ذكي في جميع مناطق اقليم كوردستان بمحافظاته الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك، مبينا ان المشروع دخل طور التنفيذ في منطقة ادارة كرميان ايضا.وشدد على ان هذا المقياس سيتم ربطه في جميع مناطق كوردستان من اجل اعادة الكهرباء المهدورة.وطالب الوزير المشرفين على المشروع العمل على تفعيل الوحدة الثانية في المحطة والتي ستضيف عند انتهائها اكثر 300 ميغاواط على الكهرباء الوطنية.ومحطة ال300 ميغاواط البخارية في خبات في محافظة اربيل تعد من المشاريع الستراتيجية واكملت جميع اعمالها وقد تم تشغيل احدى وحداتها بشكل تجريبي، وهذه المحطة تعد اولى المحطات على مستوى العراق تنتج الكهرباء باستخدام النفط الاسود بتسخين الماء لانتاج الطاقة الكهربائية.

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