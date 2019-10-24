الرئيس صالح يتلقى اتصالاً هاتفياَ من رئيس وزراء الفاتيكان

2019/10/24 | 21:21

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بغداد اليوم- بغداد

عبر رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، اليوم الخميس، عن دعمه للشعب العراقي بالعيش في سلام ووئام.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الرئيس برهم صالح تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين".

و أكد رئيس وزراء الفاتيكان "دعمه للعراق، وتمنياته للشعب العراقي بالعيش في سلام ووئام، وأن تتحقق جميع تطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة".

بغداد اليوم _ متابعة

كشف السفير الروسي لدى بغداد، مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، عن جهود روسية حكومية لإعادة آخر مجموعة من أطفال عناصر تنظيم داعش، الروس، إلى روسيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن ماكسيموف، قوله: "دعمنا وسنواصل

بغداد اليوم - ديالى

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الخميس، إنذارا نهائيا لقادة امن حوض الوقف، فيما يخص تداعيات ابي صيدا الاخيرة.

وقال التميمي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الأمني في قاطع ابي صيدا تحت السيطرة، بعد الاحداث ال

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، أن تعويضات الحكومة لذوي الشهداء من المتظاهرين لا تسقط الجريمة.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "كل جرائم القتل لا يسقط التحقيق فيها حتى لو تم تسليم ذوي الشهداء

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