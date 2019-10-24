الفاتيكان تؤكد دعمها للعراق

2019/10/24 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوزؤ نسخة منه، ان" رئيس وزراء الفاتيكان اكد دعمه للعراق، وتمنياته للشعب العراقي بالعيش في سلام ووئام، وأن تتحقق جميع تطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة".انتهى

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