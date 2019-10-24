الغد برس تنشر القصة الكاملة لأحداث أبي صيدا والموقف الأمني النهائي

2019/10/24 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

في الساعة 13:30 من بعد ظهر اليوم الخميس، أقدم المدعو (حسن توفيق الحميري بقتل مدير ناحية ابي صيدا (حارث الربيعي) في منزل المدعو حسن توفيق الواقع في الناحية ذاتها.

وفي الساعة 15:45 جرت حادثة قتل أخرى قرب مركز شرطة المحولة طالت أربعة أشخاص وتم نقلهم الى الطب العدلي في بعقوبة وهم كل من:

( سعد مجيد عباس صالح الصريوي، علي سعد مجيد عباس الصريوي، حازم عادل حميد عباس الصريوي، محمد حمود محمد سالم التربوي)

وفي الساعة 16:45 تم العثور على جثة المجني عليه ش م فاضل طه حسن القيسي، داخل ناحية ابي صيدا.

وفرضت السلطات الأمنية حظراً للتجوال على الناحية بعد سلسلة حوادث الاغتيال التي جرت الخميس.

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