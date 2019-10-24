رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الفاتيكان

2019/10/24 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.

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