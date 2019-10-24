الكشف عن توجه لإحياء التحالف الكردستاني وتشكيل تحالف برلماني لدعم عبد المهدي

2019/10/24 | 21:52

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير المالية السابق، هوشيار زيباري، اليوم الخميس، عن توجه لإعادة إحياء التحالف الكردستا...





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