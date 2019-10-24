محيي الدين محروس - دولة المواطنة

2019/10/24 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس من المفيد التذكير كم من الحروب الدينية والقومية بين الأقوام وبين الدول قامت عبر التاريخ … قبل الديانات الثلاث وإلى يومنا هذا! بالطبع، جوهر الصراع والحروب هو اقتصادي أولاً وقبل كل شيء، للاستيلاء على خيرات أبناء قوميةٍ أخرى أو شعبٍ آخر ..تارةً تحت شعارات دينية، وتارةً وراء شعارات قومية.وكلنا يذكر الحرب العالمية الثانية وما سببته من مآسي بشرية وتدمير للمدن، كانت تحت شعارات التفوق القومي للأ......

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