2019/10/24 | 22:04

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اغلاق جسري الجمهورية والسنك المؤديان إلى المنطقة الخضراء وازدياد

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اغلاق جسري الجمهورية والسنك المؤديان إلى المنطقة الخضراء وازدياد إعداد المتظاهرين

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