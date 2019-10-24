إغلاق جسري الجمهورية والسنك مع تزايد اعداد المتظاهرين بساحة التحرير

2019/10/24 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغلقت السلطات الامنية في بغداد، الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء من ساحة التحرير حيث بدأ المتظاهرون بالتوافد اليها.وقال مراسل شفق نيوز، ان القوات الامنية اغلقت مساء اليوم جسري الجمهورية والسنك مع تزايد اعداد المتظاهرين بساحة التحرير.وبدأ العشرات من الاشخاص بالتحشد على ساحة التحرير قبل ساعات من تظاهرات يتوقع ان تشهدها بغداد ومحافظات عراقية أخرى يوم غد الجمعة.

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