2019/10/24 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وسط أجواء ودية مع القوات الأمنية وكالة خطوة برس.

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