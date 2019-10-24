ترمب: لن نسمح لداعش بالسيطرة مجددا على آبار النفط بسوريا

2019/10/24 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن موقفه من آبار النفط المحررة من سيطرة تنظيم داعش في سوريا.

وأكد ترمب في تغريدة على تويتر، انه لن يسمح بأن يسيطر تنظيم داعش الإرهابي، بالسيطرة مجددا على الآبار النفطية، التي حررتها الولايات المتحدة بمساعدة القوات الكردية، والتي سبق له ان ذكرها في كلمة له يوم امس، وقال فيها ان واشنطن أرسلت قواتها للبقاء في سوريا لثلاثين يوما، لكنها مكثت هناك لثمانية أعوام، فيما أوضح ترمب في تغريدة لاحقة، انه تحدث مع القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، واعرب كل منهما عن تقديره لموقف الآخر، لافتا الى ان الوقت ربما يكون قد حان للأكراد، لبدء التوجه إلى منطقة النفط، على حد تعبيره.

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