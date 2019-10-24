الداخلية تصدر توجيهات لوسائل الاعلام.. اهمها: منع التغطية المباشرة للتظاهرات

2019/10/24 | 22:23

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت اللّجنة المركزية العليا لتنسيقيّات احتجاجات العراق، الخميس، التيار الصدري الى عدم ركوب الاحزاب لموجة التظاهرات.

وقالت اللجنة في بيان، "طالبنا في وقتٍ سابق عدم ركوب الأحزاب الحاكمة لموجة التّظاهرات، ك

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير المالية السابق، هوشيار زيباري، اليوم الخميس، عن توجه لإعادة إحياء التحالف الكردستاني، وتشكيل تحالف داخل مجلس النواب لدعم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وقال زيباري، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر"

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