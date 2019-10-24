العراق.. تأييدٌ ورفض حيال المظاهرات المقررة غداً

2019/10/24 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق قبل يوم واحد من بدء الجولة الثانية من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد الحكومي، والتي من المقرر أن تشهدها العاصمة بغداد، ومعظم محافظات العراق، تشهد […]

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