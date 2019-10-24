2019/10/24 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، توجيهات إلى المتظاهرين الذين ينوون الخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، فيما أكدت على ضرورة الحذر من المشبوهين الذين يسعون لحرف مسار التظاهر السلمي واحداث الفوضى او التحريض على العنف.وقال الناطق الرسمي للوزارة العميد خالد المحنا في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إنه “بهدف تمكين القوات الأمنية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر توجيهات للمتظاهرين وكالة خطوة برس.

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