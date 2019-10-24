متظاهرو ساحة التحرير ببغداد يمنعون ممثلي التيار الصدري من نصب منصة للتظاهر

2019/10/24 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام عدد من المتظاهرين الذي تجمعوا في ساحة التحرير مساء اليوم بمنع ممثلين عن التيار الصدري قدموا للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة.وقال متظاهرون إنهم يرحبون بالصدريين إذا كانوا يرومون المشاركة في هذا الحراك الاحتجاجي بصفتهم الشخصية، لكنهم يرفضون حضورهم كتيار سياسي، مؤكدين أن “منصة التحرير” لن تجامل أحداً، بمن فيهم […]

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