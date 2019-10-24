“قسد”: أجبرنا تركيا على وقف اطلاق النار ولن نسلم معبر “سيمالكا”

2019/10/24 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ان المقاومة التي أبدتها قواته، والضغوط الدولية، أجبرتا تركيا على القبول بوقف اطلاق النار.

وطالب عبدي في تصريح، الدول الضامنة للاتفاق، بتحمل مسؤولياتها، والمساعدة في تنفيذه، ومنع القوات التركية والجماعات الموالية لها، من مواصلة هجماتها، لافتا الى ان قواته لن تسلم معبر “سيمالكا” مع إقليم كردستان، لأنه معبر استراتيجي، والمتنفس لمناطق شمال شرقي سوريا، على حد تعبيره.

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