تظاهرات في ذي قار وإعلان مطالبها

2019/10/24 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خرجت تظاهرة مساء اليوم الخميس في ذي قار نظمت وسط ساحة الحبوبي.

وطالب المتظاهرون بحسب مصدر أمني "بتغيير نظام الحكم وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة".وقال احد المتظاهرين، في تصريح صحفي، إن "تشكيل الحكومة الجديدة بإشراف أممي الهدف منها التخلص من الحزبية والمناطقية ، مؤكدا أن القوات الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين لكن هناك أيادٍ خفية تقوم باعتقال المتظاهرين حسب قوله".



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